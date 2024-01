Apolda. Fachbeirat der Regionalen Leader-Aktionsgruppe votiert für Förderung von Instandsetzung im Apoldaer Ortsteil

Die letzte Hürde ist zwar noch nicht genommen, doch es gibt Grund zur Hoffnung für das Kriegerdenkmal in Sulzbach. So hat der Fachbeirat der Regionalen Leader-Aktionsgruppe Weimarer Land/Mittelthüringen sich über alle Anträge verständigt und dabei positiv unter anderem für die Instandsetzung des sichtlich in die Jahre gekommenen Denkmals in Apolda votiert. Doch die Ja-Stimme der Jury ist nur eine der notwendigen Bedingungen. Am Ende muss bei der hierarchischen Abarbeitung der angenommenen Anträge auch noch genügend Geld im Fördersäckel sein, wie Theresa Seidel vom zuständigen RAG-Regionalmanagement auf Anfrage berichtet.