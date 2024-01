Apolda. Ob die Kita Ernst Thälmann in Apolda saniert werden soll oder ein Neubau besser ist, wurde jetzt diskutiert. Eine Lösung ist in Sicht

Nicht unwahrscheinlich ist es, dass die Stadt Apolda in naher Zukunft einen neuen Kindergarten baut. Eine geeignete Fläche könnte eine neben der Nußberg-Turnhalle in Apolda Nord sein. So jedenfalls der Tenor in den Stadtratsgremien.