Weimar. Norbert Städele eröffnet eine Ausstellung mit großformatigen Farbstiftzeichnungen

Ein Megalith ist ein Steinblock, der bewusst aufgerichtet wurde. Den Charakter dieser monochromen Gestalten erkundet Norbert Städele in seinen großformatigen Zeichnungen, die er ab 21. Januar im Foyer der Kassenärztlichen Vereinigung in Weimar (öffnet wochentags von 8 bis 17 Uhr) ausstellt.

Norbert Städele ist als freischaffender Grafiker und Maler in Fuldatal/Kassel tätig. Zwischen 1997 und 2018 lehrte er Zeichnen an der Werkakademie für Gestaltung Hessen in Kassel. Seine Schau in Weimar wird mit einer Vernissage am Sonntagvormittag, 11 Uhr, eröffnet. Dazu spielt Hector Daniel Asmat Vasquez Cello, Karina Lotz liest Lyrik in Form von Haikus und Haibun-Kurzgeschichten.

red