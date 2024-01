Weimar. Pianistin Olga Gurwitsch gibt im Sophien- und Hufeland-Klinikum ein Konzert.

Olga Gurwitsch ist die Protagonistin des zweiten Montagskonzerts des Jahres im Sophie- und Hufeland-Klinikum. Am 22. Januar setzt sie sich um 16.30 Uhr an den Flügel im Klinikfoyer, um Stücke von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Franz Liszt und Claude Debussy zu spielen unter dem Titel „Einklang von Licht und Liebe“. Der Eintritt ist frei.

Olga Gurwitsch wurde in Russland geboren, begann ihre Ausbildung in ihrer Heimat und setzte sie in Weimar fort. Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit war sie 2001 bis 2017 als Dozentin an der Musikhochschule Weimar tätig sowie in der Kreismusikschule des Unstrut-Hainich-Kreises. Freiberuflich ist sie weiterhin als Klavier-Pädagogin tätig.

