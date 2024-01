Weimar. Das Ensemble Moment spielt Kompositionen von Studierenden und Alumni. Dabei wird unter anderem mit Kontrabass und Subwoofer experimentiert.

Während die Tinte auf dem Notenpapier noch trocknet, wird bereits fleißig geprobt: Unter dem Titel „Abfahrt“ präsentiert das Ensemble Moment der Hochschule für Musik Franz Liszt, was seine Studierenden und Alumni im vergangenen und aktuellen Jahr komponiert haben. Am Samstag, 20. Januar, werden diese neuen Werke aus den Kompositionsklassen von Sven Daigger und Maximilian Marcoll sowie improvisierte und performative Beiträge um 19.30 Uhr im Saal am Palais vorgetragen.

„Zugleich soll die Darbietungsform Konzert als solche in ihrem erwartbaren und ritualisierten Ablauf hinterfragt werden“, erläutert der Projektkoordinator Leonard Friese. Zu erleben ist unter anderem das Werk „zer“ für Ensemble. Haonan Guo (Instrumentale Komposition) orientiert sich darin an der Bedeutung der gleichnamigen Vorsilbe – wie in zergehen, zerfließen, zerbrechen – und zeichnet die schrittweise Dekonstruktion einer homogenen Klangfläche nach. Im Stück „kippend stehen“ des Studenten Jasper Seibert (Elektroakustische Komposition) drängt ein straff gespanntes Geflecht aus Tönen einem scheinbaren Gleichgewicht entgegen, ehe es doch wieder kippt und seine Bewegung fortsetzt.

David Bilek (Elektroakustische Komposition) beleuchtet in seinem Werk „3x Streichen, 1x Zuppen“ die Kombination aus Kontrabass und Subwoofer. Er untersucht die Charakteristika, Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser beiden Instrumente. Wo hört das eine auf, wo fängt das andere an? Gespannt sein darf das Publikum auch auf „Caprice Nr. 1“, ein technisch anspruchsvolles Werk für Tuba solo von Jongsung Oh (Instrumentale Komposition).

red