Apolda. Das Programm in der Apoldaer Stadthalle in der ersten Jahreshälfte 2024 spricht Gäste mit den unterschiedlichsten Kulturinteressen an.

Lass doch mal gucken, was in der Stadthalle Apolda los ist!? Dass sich das immer mehr Bürger in Apolda und Umgebung regelmäßig fragen, ist der Wunsch, den Oliver Jahn pflegt. Apoldas Kulturmanager und sein Team haben in den vergangenen Monaten viel bewegt. Unter anderem wurde ein attraktives Programm zusammengestellt, das am 21. Januar „The Cavern Beatles“ ebenso vorsieht wie „Renft“ am 12. April.