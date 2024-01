Weimar. Unternehmer wird für sein großes Engagement für sportliche, soziale und kulturelle Zwecke ausgezeichnet

Klaus Deininger aus Weimar wird für sein Engagement für sportliche, soziale und kulturelle Projekte an diesem Donnerstag, 18. Januar, in Erfurt mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Der Unternehmer ist seit Jahrzehnten für das Gemeinwohl in seiner Heimatstadt und in der gesamten Region aktiv.

Das von ihm 1990 mit Kollegen gegründete Unternehmen Kunststofftechnik Weimar fördert unterschiedlichste sportliche, kulturelle und soziale Projekte in Weimar und Umgebung. Seit 2012 arbeitet Klaus Deininger in besonderer Weise mit dem DNT zusammen. Die Kooperation ermöglicht Kindern einen vorweihnachtlichen Theaterbesuch. Daraus entwickelten sich zudem Benefizkonzerte für soziale Zwecke.

red