Weimar. Lichthaus Weimar stellt Dokumentarfilm über Tasillo Römisch und seine Raumfahrtsammlung vor

Tasillo Römisch aus Mittweida hat die größte private Raumfahrtsammlung der Welt. 100.000 Exponate hat er gesammelt und will sie nun an seine Heimatstadt übergeben. Doch die kann damit nichts anfangen. Von der Suche nach einer neuen Heimat für die Sammlung handelt der Dokumentarfilm „Der Mann, der nie im All war“. Diesen konnte am Dienstag das Publikum im Weimarer Kino Lichthaus erleben und die Beteiligten kennenlernen. Beim Filmgespräch dabei waren Protagonist Tasillo Römisch, Regisseur Tom Lemke und Tom Urban von der Produktionsfirma Rotzfrech Cinema. Die Musik zum Film stammt von Falk Zenker aus Kapellendorf. Am 31. Januar, 19 Uhr, sind Film und Gespräch auch im Café Wagner in Jena zu erleben.