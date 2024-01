Bad Sulza. Suche nach Ort für Treffpunkt offenbar abgeschlossen. Rathaus will Bekanntgabe in der Ortschaftsratssitzung nicht vorweggreifen.

Fehlt nur noch die letzte Unterschrift oder Zustimmung in letzter Sekunde? Oder ist die Frage um den neuen Standort für den Jugendclub Bad Sulza doch noch weiter entfernt von der Beantwortung, als allen Beteiligten lieb ist? Mit Verweis darauf, dass er zwei Kontakte nicht erreicht habe, lehnte Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) am Mittwoch eine Presseanfrage dieser Zeitung ab und rechtfertigte dies mit einem gegebenen Ehrenwort. Einer Bekanntgabe der mutmaßlichen Lösung für die Jugendclub-Frage an diesem Donnerstagabend im Ortschaftsrat wolle er nicht vorweggreifen.