Rittersdorf. Das höchstgelegene Dorf des Weimarer Landes nimmt als zweite Station nach den Sohnstedtern den Faden der Faschings-Saison auf.

Die Generalprobe ist absolviert, die Kulisse bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig: Die Vereinsgemeinschaft in Rittersdorf fiebert nun ungeduldig der ersten von zwei Faschings-Nächten entgegen. Am Samstag, 20. Januar, ist das höchstgelegene Dorf des Weimarer Landes nach dem Sohnstedter Auftakt in Gutendorf (unsere Zeitung berichtete) der zweite Schauplatz der aktuellen Saison. Los geht es 20.11 Uhr, die Musik liefert „DJ Matze“ aus Gräfenroda. „Der Vorverkauf ist gut gelaufen“, freut sich der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft, Tom Grau. Wer keines der 130 Sitz- und 20 Flanier-Tickets ergattert, bekommt genau eine Woche später, am 27. Januar, noch eine zweite Chance. Zehn Euro kosten die Karten im Vorverkauf (über das Versicherungsbüro Rokosch) oder an der Abendkasse.