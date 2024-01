Kapellendorf. Aktuelles Programm der Kurz & Kleinkunstbühne Kapellendorf in der Villa K.

Die Kurz & Kleinkunstbühne Kapellendorf lädt aktuell mit ihrem Programm „Kaffee, Chaos und KI“ in die Villa K ein. Die Vorstellungen finden jeweils am Freitag und am Samstag statt. Die nächsten Aufführungen in diesem Monat sind am 19. und 20. Januar sowie am 26. und 27. Januar. Im Februar öffnet sich der Vorhang am 2. und 3. Februar, am 9. und 10. Februar, am 16. und 17. Februar sowie am 23. und 24. Februar. Abweichungen gibt es im März: Hier wird am 14. und 16. sowie am 22. und 23., ferner am 29. und 30. nach Kapellendorf eingeladen.