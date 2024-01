Apolda. Die Proteste der Landwirte reißen nicht ab. Das ist am Freitag in Apolda geplant.

Dieser Protest dürfte spürbar werden. Mit Staus ist zu rechnen, wenn am Freitagmorgen ab 5 Uhr ein weiterer Bauern-Protest seine Wirkung entfaltet. Und zwar in einem Teil des Gewerbegebietes B 87 im Bereich „Über dem Dieterstedter Bache“, was insbesondere auch Unternehmen wie Ospelt, Dr. Schär und andere tangieren dürfte. Nicht auszuschließen ist ein längerer Rückstau von Fahrzeugen.