Weimar. Mozart, Schubert und Liszt werden von Studierenden der Musikhochschule gespielt

Parallel zum Konzert im Saal Am Palais geht es am Samstag, 20. Januar, im Fürstenhaus klassischer zu: Die Klavier-Studierenden Iva Zurbo, Xinran Zheng, Deren Wang, Sua Lee und Emir Ilgen aus der Klasse von Christian Wilm Müller spielen um 19.30 Uhr Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Franz Liszt und weiteren Komponisten dieser Epoche. Der Eintritt ist frei. Im Saal am Palais stellen Studierende der Kompositionsklassen ihre neusten Werke vor.

