Apolda. In aller Herrgottsfrühe hinaus geht es derzeit für Mitarbeiter des Kommunalservice Apolda. Der Schnee will geräumt sein.

Kaum eine Verschnaufpause gegönnt ist den Mitarbeitern des Kommunalservice Apolda in diesen Tagen. Sie sind allesamt mit dem Räumen des Schnees befasst, weshalb es in aller Herrgottsfrühe aus den Betten geht, damit zum Start des Berufsverkehrs möglichst alle Hauptstrecken einigermaßen frei sind. Später werden die nachgeordneten Bereiche mit Schneeschiebern und Schaufeln beräumt, während die Lkw mit Schiebeschild und Streutechnik weiter ihre Runden drehen. Für die Betrachtung der Winterlandschaft in Promenaden und Park bleibt da jedenfalls kaum Zeit.