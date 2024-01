Weimar. Ausstellung „Lost in Democracy“ in der ACC-Galerie geht zu Ende

Nachdem Kathrin Schuchardt am Freitagabend (19. Januar, 18 Uhr) ihren Workshop „Sooo nicht! Aber wie miteinander Reden?“ zu konstruktiver Konfliktkommunikation gehalten hat, schließt die Ausstellung „Lost in Democracy“ in der ACC-Galerie am Sonntagabend mit einer Lesung und Live-Musik. Am 21. Januar, 17 Uhr, kommt das Berliner Duo „Kein schöner Archiv“ aus Michael Annoff und Nuray Demir nach Weimar und liest aus Geschichten, wie „das immaterielle Erbe der postmigrantischen Gesellschaft“, wie es die Künstler selbst formulieren.

Michael Annoff ist politischer Anthropologe, Kurator und Performer. Nuray Demir ist Künstlerin/Kuratorin im Bereich der bildenden und darstellenden/performativen Künste. Sie kuratieren gemeinsam – im Vorjahr auch zum performativen Festival „Das[neue]Wir“ an der Bundeskunsthalle Bonn. Zur Finissage in Weimar fragt das Duo, wie ein Ausstellungshaus für immaterielles Erbe aussehen könnte. Und wieso sollte dieses Haus ausgerechnet in Thüringen stehen?

Im Anschluss spielt Tommy Neuwirth ein Konzert. Er macht Musik unter dem Namen „Das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen“, welches die Lachmuskeln und Tanzbeine der Zuhörenden anspricht.

red