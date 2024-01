Weimar. Mitmachaktion startet wieder am Stadtschloss

Die Klassik-Stiftung setzt ihre „Solidaritäts-Aktion für Licht und Wärme in der Ukraine“ ab diesem Wochenende fort. Bei der Mitmachaktion können Interessierte an den Samstagen 20. Januar und 10. Februar am Co-Labor vor dem Stadtschloss Kerzen für die Ukraine anfertigen.

Zum Hintergrund erläuterte die Stiftung, dass in der Ukraine zahllose Menschen ohne Heizung und Strom auskommen müssen. „Kerzen werden gerade während der Wintermonate in den Kriegsgebieten dringend benötigt. An Orten mit zerstörter Infrastruktur ersetzen sie Licht und Heizung. Zum Teil stellen sie die einzige Möglichkeit zum Kochen dar.“

Eine Gruppe Ukrainerinnen und Ukrainer stellt in Weimar seit einiger Zeit Kerzen aus Abfallmaterialien wie altem Wachs, Blechdosen und Pappe her. Diese werden in die betroffenen Regionen geschickt. Im Rahmen des Mitmachangebots, das jeweils von 13 bis 16 Uhr läuft, können sich alle an der Herstellung der Kerzen beteiligen.

Die Klassik-Stiftung hat dafür um Spenden von Kerzenwachsresten gebeten. Diese können zu den Veranstaltungen mitgebracht oder vorher im Kirchenladen Herderhof (Herderplatz 6) abgegeben werden. So finden auch übrig gebliebene Adventskerzen nachhaltigen Nutzen.

red