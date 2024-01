Kranichfeld. Zwei Tage lang Puppentheater auf der Niederburg Kranichfeld – mit dieser Idee verbucht die Zweiburgenstadt einen Erfolg.

Auch die jüngsten Kranichfelder entdecken die Clubbühne im Hauptgebäude der Niederburg inzwischen für sich: Zwei Tage lang gastierte in dieser Woche das Puppentheater der Familie Gaßmann aus Gundelfingen an der Donau auf Einladung des Kultur- und Tourismusamtes in der Zweiburgenstadt. Jeweils rund 50 Knirpse aus den drei Kranichfelder Kindergärten erlebten an beiden Tagen die Aufführung von „Peppa Wutz –ein tierisches Figurentheater“.