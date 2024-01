Tröbsdorf. Ortsteilrat und Ortsverein rufen ans gemütliche Feuer

Gemeinsam verbrennen an diesem Wochenende auch die Tröbsdorfer ihre ausgedienten Weihnachtsbäume. Darauf hat Ortsteilbürgermeister Matthias Hopf gegenüber unserer Zeitung hingewiesen. Und traditionell rufen die Organisatoren bei der Veranstaltung am Samstag, 20. Januar, ab 18 Uhr auch zum Wettbewerb im Weihnachtsbaum-Weitwerfen. Dieser wird 18 bis 19.30 Uhr am Kinderspielplatz ausgetragen. Zum Verbrennen der Bäume an der direkt benachbarten Festhalle in der Straße Am Teichdamme in Tröbsdorf sorgt die Kirmesgesellschaft für leckere Verpflegung vom Rost und Spieß. Der Ortsverein kümmert sich derweil um kalte und warme Getränke für die kleinen und großen Besucher.

red