Apolda. Wann sind Wahlvorschläge abzugeben? Wo liegen die Unterstützungslisten aus? Wie viel Wähler gibt es? Apoldas Wahlleiterin weiß es.

Die Wahl eines neuen Bürgermeisters in Apolda wird diesmal besonders spannend. Denn der Amtsinhaber kann aus Altersgründen nicht mehr kandidieren. So haben alle Bewerber (derzeit sind es offiziell drei) mehr oder minder dieselben Ausgangsbedingungen, wenn es am 26. Mai zu Kommunalwahl kommt.