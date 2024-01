Kleinromstedt. Der Kleinromstedter Faschingsclub entführt Gäste in die Tiefen der Meere. Erste Abendveranstaltungen sind bereits ausverkauft.

Zwischen Muscheln, Hammerhaien und Korallen wird am Bühnenbild fleißig gewerkelt. Denn mit großen Schritten steuern die Kleinromstedter Karnevalisten auf die Höhepunkte ihrer 58. Session zu. Eile lohnt sich hierbei auch für die Zuschauer, denn erste Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Der KFC entführt die Faschingsgäste in diesem Jahr auf eine abenteuerliche Reise in die Tiefen des närrischen Ozeans. Das im besten Sinne des Wortes unterirdische Programm steht diesmal nämlich unter dem Motto: „Auf Tauchfahrt wird eskaliert, bis die Bude implodiert!“