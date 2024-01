Oßmannstedt. Oßmannstedter Carneval Verein feiert unter dem Motto: „90er-Jahre sind der Hit, beim OCV tanzt jeder mit!“

Die Vorbereitungen des Hallenbaus und die Proben laufen in Oßmannstedt auf Hochtouren, denn bereits am 27. Januar lädt der OCV in der Parkhalle zu seiner ersten Prunksitzung. Die Karten sind für das Spektakel wie für die zweite Prunksitzung am 3. Februar bereits restlos ausverkauft. Nur noch für die Nachmittagsveranstaltung am 4. Februar sind Restkarten erhältlich, welche im Friseursalon Tobler in Oßmannstedt oder gegebenenfalls an der Abendkasse zu ersteigern sind. Die 41. Session steht unter dem Motto: „90er Jahre sind der Hit, beim OCV tanzt jeder mit!“