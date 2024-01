Weimar. Polizei registriert trotz erheblicher Schneefälle meist leichte Unfälle. Winterdienst in Weimar nur mit kurer Pause unterwegs

Weimar und das Weimarer Land sind allem Anschein nach mit dem erhofften blauen Auge durch den Wintereinbruch gekommen, der mit dem Tiefdruckgebiet Gertrud verbunden ist. Die Polizei-Inspektion Weimar registrierte sowohl am Mittwochnachmittag als auch am Donnerstagmorgen lediglich Unfälle mit Blechschäden, die mit dem Wetter in Verbindung gestanden haben. Teilweise blieben aber an den Steigungen Laster liegen, ohne dass es zu Unfällen gekommen ist. So beispielsweise am Donnerstagmorgen auf der B 85 in Höhe der Buswendeschleife in Schöndorf. Dort waren bis zum Morgen zwölf Zentimeter Schnee gefallen, bis Donnerstagnachmittag, als der Flockenwirbel schwächer wurde, waren es 15 Zentimeter.