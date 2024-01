Weimar. Unternehmer Klaus Deininger erhält vom Ministerpräsidenten das Bundesverdienstkreuz

Mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland hat Ministerpräsident Bodo Ramelow am Donnerstag in Erfurt den Weimarer Unternehmer Klaus Deininger (von links) ausgezeichnet. Gewürdigt wurde seine unermüdliche Unterstützung von sportlichen, kulturellen und sozialen Projekten. Darüber hinaus sei der KTW-Chef ein Förderer des Neuen. Sei es als Aufsichtsrat der VR Bank Weimar mit deren Digitalisierung oder der Förderung der Windenergie in Deutschland. So bringe er hierzu in zahlreichen Verbänden seine Erfahrungen ein. Bodo Ramelow würdigte Klaus Deininger als innovativen Menschen, der sich für das Allgemeinwohl einsetze.