Weimar. Die Kurzfilmserie „WEIMARleben“ wird an drei Abenden in Weimar-Nord gezeigt.

Fernab von Lokalprominenz und Kulturstadtglanz begann die Filmreihe „WEIMARleben“ 2015 besondere Menschen aus Weimar zu zeigen. Der Mann hinter der Kneipentheke, die friedliche Kriegerin, der Nähmaschinenfachmann mit tollkühnen Hobbies – ihre Geschichten füllte das Lichthaus-Kino Wochenende für Wochenende. In kleinerem Rahmen versucht das die Produktionsfirma „1meter60 Film“ nun noch einmal in Weimar-Nord. Sie zeigt an drei aufeinanderfolgenden Freitagen die Kurzfilme, die mit der seither vergangenen Zeit beinah an Nostalgie dazugewonnen haben. „Es dürfte für viele Zuschauer emotional werden“, sagt Filmemacherin Yvonne Andrä.