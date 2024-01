Weimar. Die „Theaterspiele“, inspiriert von Räuber Hotzenplotz, bilden den Auftakt zur Veranstaltungsreihe.

Das DNT bietet eine neue Workshopreihe zum Mitmachen im Außenspielort Redoute an. Die kostenfreien Workshops richten sich an theaterinteressierte Kinder und Erwachsene. Der Auftakt mit dem Titel „Theaterspiele“ am Sonntag, 28. Januar, von 15 bis 17 Uhr ist für die ganze Familie geeignet: Inspiriert vom bekannten Kinderbuch „Räuber Hotzenplotz“ sind alle ab fünf Jahren eingeladen, sich zu verkleiden, zu improvisieren und die Figuren und Geschichten rund um den legendären Räuber spielerisch neu zu erfinden. Am 2. Februar und 8. März geht es dann mit zwei Schauspielworkshops ab 16 Jahren weiter.

Um Anmeldung wird gebeten unter theaterpaedagogik@nationaltheater-weimar.de

red