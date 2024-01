Weimar. Die Energiegenossenschaft Ilmtal eG weiht auf dem Dach der Johannes-Landenberger-Schule eine neue Photovoltaikanlage ein

Dass auf dem Dach ihrer Schule etwas großes Neues entsteht, konnten die Schülerinnen und Schüler des Johannes-Landenberger-Förderzentrums, aber auch der neuen Evangelischen Gemeinschaftsschule in Weimar in den vergangenen Monaten sehen und hören. Baufahrzeuge und Lärm sorgten an manchem Tag an der Schubertstraße für Ablenkung vom Unterricht.