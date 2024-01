Weimarer Land. Die Müllgebührenbescheide im Kreis Weimarer Land fürs laufende Jahr sind versendet.

Die Müllgebühren-Bescheide für das laufende Jahr sind an die Bürger verschickt. Das teilt das Landratsamt mit. 26.294 Bescheide wurden berechnet, gedruckt, kuvertiert. Betont wird, dass die Müllgebühren stabil bleiben. Dank Griff in die Rücklage. Werkleiter Frank Gerhardt: „Es hat schon einiges an Aufwand für die Kreiswerke und die Entsorgungsgesellschaft bedeutet, nochmals alle Kostenstrukturen zu bewerten und zu optimieren. Allen voran wurde die 10-Tages-Tour der Hausmüll-Sammlung auf 8-Tage optimiert.“