Apolda. Das Wort zum Sonntag für das Weimarer Land von Pfarrer Thomas M. Robscheit.

„Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?“ Aber bevor Sie jetzt, liebe Leserinnen und Leser, das wegwischen mit dem Satz: „Ich glaube nicht an Gott!“, lesen Sie die nächsten Zeilen! „Gott“ können sie auch mit „Schicksal“ oder „Universum“ ersetzen. Diese alte Frage finden wir zwar heute in der Bibel, im Alten Testament, im Buch Hiob (2,10), doch taucht Hiob als literarische Gestalt auch in Erzählungen des Orients ab etwa 2000 v. Chr. auf. Allen gemein ist die Frage nach dem Leid, das Menschen erfahren. Ist es die gerechte Strafe für ein Fehlverhalten?