Ulrichshalben. Das satirische Versepos „Deutschland ein Wintermärchen“ von Heinrich Heine wird auf die Bühne gebracht.

Unter einem Motto, das zum Träumen einlädt, lädt das Kulturgut in Ulrichshalben am Wochenende seine Gäste sein: „Deutschland ein Wintermärchen“. Freilich ist der Titel nicht nur bildlich zu verstehen, sondern dürfen sich Liebhaber von Heinrich Heine auf das gleichnamige satirische Versepos freuen, welches mit Musik von Robert Schumann unterlegt wird. Auf der Bühne rezitiert Patrick Rohbeck das Stück, einer der besten Sänger und Theatermacher aus dem Kulturgut-Freundeskreis. An Klavier und Klarinette begleiten übrigens Elisabeth Merschdorf und Philipp Marian Roth. Die poetisch-musikalische Reise startet am Sonnabend um 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr. Karten gibt es telefonisch unter: 036462/ 929736.