Apolda. Herrlich: Alles weiß. Klare, kalte Luft. Wer Zeit hat, sollte einen Winterspaziergang machen - nicht nur Apoldas Promenaden locken.

Kein „Goldener Herbst“, dafür aber ein goldener Winter. Zumindest am Freitag war das zeitweise der Fall, ließ sich Klärchen bei klirrender Kälte ab und zu blicken. Das nutzten bereits am Vormittag zahlreiche Bürger und drehten insbesondere in der Herressener Promenade, aber auch in der Schötener eine Runde.