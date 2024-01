Bad Berka. Ein Symposium brachte in dieser Woche 200 Pflege-Fachkräfte unter dem Dach der Zentralklinik Bad Berka zusammen.

Rund 120 Pflegekräfte besuchten in dieser Woche ein interdisziplinäres Pflegesymposium an der Zentralklinik Bad Berka. Unter dem Motto „Der gemeinsame Weg ist das Ziel“ wurden acht Vorträge und zehn Workshops angeboten. „Wir wollen ein Stück Tradition in unserer Klinik wieder aufleben lassen. Das Programm war bewusst auch sehr breit aufgestellt“, so die Pflegedirektorin Christiane Jähnert.