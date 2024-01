Apolda. Zur Asylbewerber-Unterkunft in die Nordstraße von Apolda rückte die Feuerewehr am Samstagnachmittag aus

Zu einem Einsatz rückten mehrere Fahrzeuge der Apoldaer Feuerwehr und der Utenbacher Wehr am Samstagnachmittag in die Nordstraße in Apolda aus. Dort befindet sich eine Unterkunft für Asylbewerber.