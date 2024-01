Kranichfeld. Jörn Bauer springt als Unterstützung für das dezimierte Bauhof-Team mit ein

Jede Menge Schnee und Eis fordern den Winterdienst auch in den Kommunen sehr. In Kranichfeld sowie den Ortsteilen Barchfeld und Stedten erledigt das in der Regel der Bauhof. Doch bedingt durch Personalmangel und Krankheit fehlen derzeit etliche Leute. Einmal mehr springt deshalb der Bürgermeister der Stadt, Jörn Bauer (AfK), ein und fährt ein Schneeräumfahrzeug, hier ist er gerade in Stedten. Unterwegs ist er in Notfällen wie diesen von Donnerstag bis Samstag jeweils morgens von 4 bis 6 Uhr und darüber hinaus wie hier am Samstagvormittag. Der Einsatz des Bürgermeisters beim Räumdienst kommt bei den Bürgern gut an. Mit Fahrzeugen und Maschinen kennt sich Jörn Bauer durch seine langjährige Zugehörigkeit zur Bundeswehr bestens aus. Und zupacken kann er zweifelsohne.