Utenbach. Wer sich bereits eine Karte fürs neue Stück des Apoldaer Amateurtheaters gesichert hat, hat gutgetan. Die Proben sind vielversprechend.

Es lässt sich in einem Satz sagen: Wer sich bisher noch keine Karte fürs neue Stück des Apoldaer Amateurtheaters besorgt hat, sollte sich sputen. Denn die Erfahrung lehrt: Wenn man diese ganz wunderbaren Darbietungen der professionell agierenden Laiendarsteller verpasst, hat man was verpasst. Folglich sind die Karten für diese amüsanten Kammerspiele gleichsam heiß begehrt, zumal die Spielstätte in der Vereinshalle Utenbach wunderbar passt. Viel Platz für die Bühne und Kulissen, das ist schon viel wert, schwärmen Vereinschef Mario Schiege und Vize André Weinberger.