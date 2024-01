Weimar. Die erste Flamme für die Special Olympics in Thüringen wird auf dem Stéphane-Hessel-Platz entfacht

Das erste olympische Feuer für die Special Olympics in Thüringen ist am Samstag auf dem Stéphane-Hessel-Platz in Weimar entzündet worden. Rund 50 Läuferinnen und Läufer trugen die Flamme in Form eines Fackellaufs an den Austragungsort in der Kultur- und Sportstadt: in die Kletterhalle „Energiewände“. Der Weg dorthin führte die Teilnehmenden zunächst in Richtung Bahnhof und dann durch den Rastenberger Tunnel ans Ziel.