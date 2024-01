Tröbsdorf. Zum Weihnachtsbaumverbrennen gesellt sich an der Festhalle ein Weitwurf

Wohl an die 200 Weihnachtsbäume gingen am Samstag beim gemeinsamen Verbrennen an der Tröbsdorfer Festhalle in Flammen auf. Dazu fand ein Weihnachtsbaum-Weitwerfen statt, für das die Kirmesgesellschaft den Hut aufhatte. Jann (9) freute sich dabei über seinen tollen Wurf über 3,60 Meter. Hunderte Besucher wärmten sich am Feuer auf und wurden von den Kirmesfans sowie dem Ortsverein in Kooperation mit dem Ortschaftsrat bewirtet.