Weimar. Verschiedene Veranstalter rufen zur Teilnahme an zwei Veranstaltungen im Rahmen der bundesweiten Demonstrationen auf

Hunderttausende Menschen sind bereits auf die Straße gegangen und haben bundesweit gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. In Weimar sind für diese Woche zwei Veranstaltungen angemeldet worden, um ein deutliches Zeichen gegen Rassismus, Populismus und Extremismus zu setzen. Bereits für Montag, 22. Januar, haben Initiatoren aus dem Kreis der Bauhaus-Universität dazu aufgerufen, sich unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt! Weimar gegen Faschismus und für Demokratie!“ an einer Demonstration zu beteiligen. Sie beginnt um 18.30 Uhr auf dem Wielandplatz.

Aufruf zum breiten Widerstand aus der Bevölkerung

Der Awo-Regionalverband hat darüber hinaus für Samstag, 27. Januar, mit weiteren Initiatoren zu einer Demonstration aufgerufen. „Mit unseren Awo-Werten Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz stellen wir uns ganz klar gegen menschenfeindliche Ideologien, Vorurteile, Ausgrenzung und Hass“, betonte der Vorsitzende Frank Albrecht in einer Presseinformation und fügte hinzu: „Wir brauchen jetzt einen breiten Widerstand aus der Bevölkerung“, denn „.diese Leute meinen es ernst mit Remigration“. Albrecht betonte zudem, dass diese in Potsdam diskutierten Pläne Menschen aus der Nachbarschaft eines jeden in Weimar beträfen, seien es Kolleginnen und Kollegen, Sportfreunde, Kulturschaffende sowie „viele Menschen, die seit vielen Jahren mit uns zusammenleben und hier ihren Beitrag leisten“. Sie hätten nun Angst vor Deportation und Vertreibung. „Das zerreißt mir das Herz. Wir dürfen nicht schweigen! Wir müssen raus auf die Plätze! Wir müssen jetzt laut sein!“

Unterstützung kommt auch von vielen anderen Weimarern

Zu der Demonstration ruft der Awo-Regionalverband gemeinsam mit weiteren Unterstützenden wie dem Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar, der Bechtle GmbH IT-Systemhaus Weimar, dem Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar, dem Deutschen Nationaltheater und der Staatskapelle Weimar sowie dem Förderverein der Gedenkstätte Buchenwald auf. Die Veranstaltung findet unter dem Motto „Für Demokratie – #WirGemeinsam“ am Samstag, 27. Januar, ab 11 Uhr auf dem Theaterplatz Weimar statt.

Weitere Verbände, Vereine, Unternehmen, Institutionen, Bündnisse, Kommunen, soziale Einrichtungen oder Stiftungen können die Aktion unterstützen und sich anschließen, betonte die Awo. Sie könnten ihr Logo für ein Sharepic an die Mailadresse pr@awo-mittewest-thueringen.de schicken, den Hashtag „#WirGemeinsam“ in den sozialen Medien benutzen oder den Aufruf in den sozialen Medien teilen.

red