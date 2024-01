Kapellendorf. Förderverein für Wasserburg und Kapellendorf lädt zu Pilot-Folge von Kino-Reihe in die Villa K.

Der Förderverein für Wasserburg und Kapellendorf macht auch im neuen Jahr seinem Namen alle Ehre und bringt diesmal mit einem Kinoabend Leben in den Ort. Am Mittwoch, den 31. Januar, flimmert ab 19 Uhr in der Villa K der Film „Der Mann, der nie im All war“ von Tom Lemke. Die Filmmusik ist von Falk Zenker, dem bekannten Gitarristen aus Kapellendorf. Wenn sich das Publikum auf das Experiment einlässt, könnte der Filmabend zu einer Premiere für eine ganze Kino-Serie werden, auch als Open-Air-Variante in der Wasserburg, so Fördervereins-Vorsitzende Antje Strzata.