Magdala. Jeannette Schurig hat sich nach neun Jahren als Pfarrerin des Kirchengemeindeverbandes Magdala eine neue Herausforderung gesucht: die Inselkirche Langeoog.

Dieser Abschied hinterlässt eine schmerzvolle Lücke im Weimarer Land: Am Montagmorgen stieg Jeannette Schurig in der Magdalaer Schulstraße mit ihrem Mann Marko ins Auto, das die beiden in einen neuen Lebensabschnitt bringt. Die Pfarrerin verlässt nach fast neun Jahren den evangelischen Kirchengemeindeverband (KGV) Magdala/Bucha/Milda. „Eigentlich ziehe ich nur ins Nachbar-Bundesland“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich liegt ihr neues Zuhause in Niedersachsen, aber es sind eben doch mehr als 500 Kilometer oder sechs Stunden Autofahrt: Jeannette Schurig ist ab 1. Februar die neue Seelenhirtin einer einzigartigen Pfarrstelle - auf der ostfriesischen Nordsee-Insel Langeoog.