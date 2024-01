Weimar. Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt – Weimar gegen Faschismus und für Demokratie“ wird am Montagabend auf den Wielandplatz geladen. Sogenannter Montagsspaziergang nahezu zeitgleich.

Zu einer Demonstration gegen Faschismus und für Demokratie haben Weimarer Studierende zusammen mit weiteren Unterstützern am Montagabend, 18.30 Uhr, auf den Wielandplatz aufgerufen. Wie es von den Veranstaltern heißt, werde mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl gerechnet. Nahezu zeitgleich findet auf dem Theaterplatz der allwöchentliche und sogenannte Montagsspaziergang statt.

Straßensperrungen aufgrund der Demonstrationen in Weimar

Aufgrund der Demonstration auf dem Wielandplatz werde es neben den regelmäßigen Einschränkungen durch die sogenannten Montagsspaziergänge zu weiteren erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Betroffen seien demnach der Wielandplatz sowie die Durchfahrten in der Marienstraße, Steubenstraße, Ackerwand, Amalienstraße und der Humboldtstraße. Empfohlen wird eine Umfahrung des Bereichs über den Stadtring. Die Haltestellen des ÖPNV können in den genannten Bereichen voraussichtlich zwischen 18 Uhr und 21 Uhr nicht angefahren werden.

Weimarer Polizei rechnet mit Vielzahl von Teilnehmern

In Anbetracht gleichgelagerter Demonstrationen vom vergangenen Wochenende in Erfurt und Jena und aufgrund der aktuellen Bewerbung der Versammlung geht auch die Polizei von einer Vielzahl von Teilnehmern aus. Die Weimarer Polizei bereitet derzeit zur Absicherung einen Einsatz vor, so ein Sprecher der Polizei. Die Versammlungsbehörde der Stadt ist zudem aktiv in die Vorbereitungsmaßnahmen eingebunden und werde sich für die Dauer der Versammlung ebenfalls im Dienst befinden. Nebst der Demonstration am Wielandplatz werde auch der sogenannte Montagsspaziergang, der am Theaterplatz startet, polizeilich abgesichert.