Weimar. Correctiv-Recherche wird zum Thema einer Lesung mit Gespräch unter dem Titel „Hingeschaut: Geheimplan gegen Deutschland!“ am Samstag in Weimar.

Die vor Kurzem durch die Correctiv-Redaktion veröffentlichten Enthüllungen über ein rechtsextremes Geheimtreffen, die deutschlandweit Proteste ausgelöst haben, beschäftigen auch das DNT Weimar: Am Samstag, 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, stellen Mitglieder der künstlerischen Ensembles des DNT und der Staatskapelle Weimar um 15 Uhr im Foyer die investigative Recherche vor. Unter dem Titel „Hingeschaut: Geheimplan gegen Deutschland!“ lädt das DNT zum Gespräch. Diskutieren werden Historiker Norbert Frei und Romy Arnold, Projektleiterin bei Mobit, der Mobilen Beratung in Thüringen – Für Demokratie – gegen Rechtsextremismus. Es moderiert Generalintendant Hasko Weber. Der Eintritt ist frei.