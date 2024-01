Weimar. Überarbeitete Fassung zu potenziellen Standorten in den Ortsteilen liegt vor

In überarbeiteter Form liegt jetzt der Abschlussbericht der Stadtverwaltung zum Thema „Potenzielle Abrundungsstandorte Wohnen in den Weimarer Ortsteilen“ vor. Untersucht worden war dafür, wo in den Ortsteilen noch Platz für Wohnbebauung ist, wo das sinnvoll wäre – und wo aus den verschiedensten Gründen nicht. Im Zentrum standen dabei nicht neue Wohnbaugebiete, die geschaffen werden sollten, sondern sogenannte Abrundungsflächen innerhalb des Häuserbestandes in den Ortsteilen.