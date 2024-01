Apolda. Der renommierte Pianist Klaus Sticken ist als Solist beim 12. Winterkonzert in der Lutherkirche Apolda mit von der Partie.

Zum 12. Mal findet am kommenden Sonntag das traditionelle Winterkonzert des Förderverein Lutherkirche Apolda im Apoldaer Gotteshaus statt. Um 17 Uhr startet das Programm mit Edward Elgars Serenade für Streicher op. 20, gefolgt vonSergej Prokofjews 2. Klavierkonzert, g-moll, op. 16, mit Klaus Sticken am Klavier. Im Anschluss ist Franz Schubert Sinfonie in h-moll zu hören, die Unvollendete. Es musiziert die Akademische Orchestervereinigung der Friedrich-Schiller-Universität Jena unter Leitung vom Universitätsmusikdirektor Sebastian Krahnert.