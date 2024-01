Ramsla. Mit 43 Einsätzen sowie mehr als 1700 geleisteten Ehrenamts-Stunden inklusive der Ausbildung konnte Wehrführer Sebastian Schmidt eine beeindruckende Bilanz zur Jahreshauptversammlung ziehen.

Nach einem relativ ruhigen Jahr hatte die Freiwillige Feuerwehr Ramsla 2023 wieder jede Menge zu tun: 43 Einsätze stehen in der Bilanz, die Wehrführer Sebastian Schmidt im Rechenschaftsbericht zur Jahreshauptversammlung gab. Das sind fast so viele wie im vorigen Jahr (19) sowie 2021 (29) zusammen. Gleich zu Beginn hatte ein besonders tragisches Ereignis die Einsatzabteilung gefordert: An einem Wirtschaftsweg am Stausee bei Heichelheim löschten am 11. Januar mehrere alarmierte Wehren den Brand eines Autos, das gegen einen massiven Betonblock gekracht war, und mussten danach den toten Fahrer aus dem Wrack bergen.