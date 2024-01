Weimar. „Moschver – Shelter for the homeless“ stellt die Wurzeln und zeitgenössischen Anwendungen des 3D-Druckes im Foyer der Uni-Bibliothek Weimar vor.

Mit dem Konzept des „Monolithischen Schichtverfahrens“, heute als 3D-Druck bekannt, soll sich eine Ausstellung im Foyer der Universitätsbibliothek in Weimar befassen. Wie die Bauhaus-Uni mitteilt, ist die Ausstellung unter dem Titel „Moschver – Shelter for the homeless“ vom kommenden Donnerstag, 25. Januar, bis 18. Februar zu sehen und stelle eine Verbindung zwischen den historischen Wurzeln des „Monolithischen Schichtprozesses“ – kurz: Moschver – und den zeitgenössischen Anwendungen des 3D-Druckes in Industrie und Design her. Dabei soll vor allem darauf eingegangen werden, wie damit schneller und kostengünstiger die Frage der Wohnungsknappheit gelöst werden kann.