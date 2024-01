Apolda. Gemeinnützige Vereine können Förderanfragen für die Mitte April 2024 stattfindende Frühjahrssitzung des Kuratoriums noch bis 15. Februar 2024 einreichen.

Gemeinnützige Vereine können bei der Sparkassenstiftung Weimar–Weimarer Land Förderanfragen für die Mitte April stattfindende Sitzung des Kuratoriums noch bis zum 15. Februar 2024 einreichen. Seit ihrer Gründung unterstützt die Stiftung gemeinnützige Vereine und Projekte in der Stadt Weimar und im Kreis Weimarer Land finanziell. Für unterschiedliche Projekte und eigene Maßnahmen in den Bereichen Kultur, Sport, Jugendförderung, Wissenschaft, Altenhilfe, Wohlfahrts- und Gesundheitswesen sowie Heimat- und Brauchtumspflege konnte die Stiftung bislang über 2,8 Mio. Euro vergeben. Allein im Vorjahr wurden 53 Projekte in Höhe von 105.510 Euro gefördert.

Das Online-Anfrageformular und Informationen zu den Fördervoraussetzungen sind zu finden unter: www.sparkassenstiftung-weimar.de

