Weimar. Die Thüringer Tanz-Akademie mit ihrem Theater im Gewölbe feiert 2024 ihr 25-jähriges Bestehen

Sie ist ein bleibendes, lebendiges Souvenir aus dem Weimarer Kulturstadtjahr 1999. Die Thüringer Tanz-Akademie mit ihrem Theater im Gewölbe feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. In den Sälen der Kultur-Kirche an der Schubertstraße und des Cranach-Hauses am Markt können Kultur-Interessierte seither ein umfassendes Kurs- und Veranstaltungsangebot im Gesellschaftstanz nutzen und Theater-Aufführungen insbesondere zur Weimarer Klassik besuchen.