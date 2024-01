Weimar. Interessierte sind am Donnerstag ins Weimarer Atritum eingeladen.

Die Volkshochschule in Weimar will am kommenden Donnerstag, den 25. Januar, über das anstehende Frühjahrssemester mit all seinen analogen, digitalen und hybriden Angeboten informieren. Zu finden sind die Mitarbeitenden der Volkshochschule von 10 Uhr bis 17 Uhr auf der zweiten Ebene im Atrium vor dem dortigen Buchhandel, teilt die Bildungseinrichtung mit.