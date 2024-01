Blankenhain. In der Friedrichstraße der Lindenstadt tobten sich die ersten Ausläufer von Tief „Iris“ an einem Wohngebäude aus.

Die Vorboten von Sturmtief „Iris“ bescherten der Blankenhainer Feuerwehr am Montagmorgen einen Einsatz. In der Friedrichstraße waren Dachziegel von einem Haus herunter auf die Straße und den Gehweg gestürzt – Gefahr im Verzug, es musste schnell gehandelt werden. Die Wehr sperrte die Straße und brachte ihre Drehleiter in Position. Zwei Einsatzkräfte nahmen mehrere Dachziegel auf, die bereits abgerutscht, jedoch in der Regenrinne des Einfamilienhauses hängen geblieben waren. Danach entfernten sie weitere lose Ziegel. Insgesamt fehlte am Ende ein rundes Dutzend davon auf dem Dach. Um den Schaden muss sich ein Dachdecker kümmern. Der Bereich soll zum Schutz für Fußgänger und Autofahrer abgesperrt werden. Nach knapp einer halben Stunde war der Einsatz beendet.