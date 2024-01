Weimar. Am Samstag stellt sich die staatliche berufsbildende Schule in Weimar vor.

Auch in diesem Jahr lädt die staatliche berufsbildende Schule „Friedrich Justin Bertuch“ wieder am letzten Samstag im Januar zum Tag der offenen Tür in die Röhrstraße 19 ein. Von 10 bis 13 Uhr stellen sich das berufliche Gymnasium und die Fachoberschule vor, die beide – aufbauend auf dem Realschulabschluss – ihren Absolventinnen und Absolventen den Weg zum Studium eröffnen, heißt es von der Schule. Das berufliche Gymnasium wird in den Fachrichtungen Gesundheit/Soziales und Wirtschaft angeboten, welche beide in drei Jahren zum Abitur führen, die Fachoberschule wird ebenfalls in den Fachrichtungen Gesundheit/Soziales und Wirtschaft/Verwaltung angeboten, dauert zwei Jahre und endet mit der Fachhochschulreife.